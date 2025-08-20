ДТП с девочкой-подростком за рулем в Приморье: подробности

20 августа 2025, 21:32

В СК заявили о тяжелом состоянии двоих пострадавших в ДТП с девочкой-подростком

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Двое детей находятся в тяжёлом состоянии в Приморье после ДТП, в котором за рулём автомобиля была 13‑летняя девочка; против её матери возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по региону.