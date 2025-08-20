ДТП с девочкой-подростком за рулем в Приморье: подробности
Двое детей находятся в тяжёлом состоянии в Приморье после ДТП, в котором за рулём автомобиля была 13‑летняя девочка; против её матери возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по региону.
Прокуратура Приморья уточнила, что авария произошла в Дальнереченске: один человек погиб, ещё шестеро, в том числе четверо несовершеннолетних, были госпитализированы. По данным полиции, ДТП случилось в среду около 14:00 по местному времени (07:00 мск) на улице Первомайская — подросток, не имевший водительских прав, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Погиб мужчина 1992 года рождения.
Источник РИА Новости сообщил, что среди пострадавших — двое семилетних детей, сама 13‑летняя девушка и двухлетний ребёнок. Следователи отмечают, что в автомобиле находились семь человек.
В отношении матери несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) — по версии следствия, она передала ребёнку управление транспортным средством.
