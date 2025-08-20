В центре Иваново мать швырнула свою 2-летнюю дочь на асфальт на глазах у толпы
В Иваново на площади Революции сотрудник полиции задержал женщину по подозрению в жестоком обращении с 2-летним ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ивановской области.
Правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестная женщина с силой швырнула на асфальт малолетнюю девочку. Инцидент произошёл в тот момент, когда неподалеку находился сотрудник патрульно-постовой службы, который в тот день был не на дежурстве.
Полицейский, несмотря на выходной, вмешался в ситуацию и задержал подозреваемую до прибытия наряда полиции. 29-летняя задержанная была доставлена в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.
Ребёнка поместили в медицинское учреждение для осмотра. Точные подробности о состоянии девочки не уточняются. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
