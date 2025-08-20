В центре Иваново мать швырнула свою 2-летнюю дочь на асфальт на глазах у толпы

20 августа 2025, 15:56

В Иваново женщина устроила дикую расправу над 2-летней девочкой

Фото: Istock/KAZUYA YAMAMOTO

В Иваново на площади Революции сотрудник полиции задержал женщину по подозрению в жестоком обращении с 2-летним ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ивановской области.