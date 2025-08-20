В Подмосковье легковушка сбила ребёнка на велосипеде
В Солнечногорском округе Московской области произошло ДТП с участием несовершеннолетней велосипедистки. Об этом сообщает подмосковный главк МВД в Telegram-канале.
По предварительным данным, вечером 20 августа на Пятницком шоссе автомобиль Nissan совершил наезд на 14-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы.
Скорая медицинская помощь доставила ребёнка в медицинское учреждение для госпитализации и оказания необходимой помощи. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, включая причины и возможных виновников ДТП.
