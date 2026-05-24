ДТП с двумя мотоциклами произошло в Самарской области, погиб один человек
Вечером в Самарской области произошло смертельное столкновение двух мотоциклов. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По предварительным данным, 16-летний подросток за рулём одного из мотоциклов на улице Ленинской выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с другим мотоциклом под управлением 24-летнего мужчины.
В результате аварии старший водитель скончался на месте от полученных травм. Несовершеннолетнего мотоциклиста госпитализировали.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Другие детали не приводятся.