ДТП с двумя мотоциклами произошло в Самарской области, погиб один человек

24 мая 2026, 16:35

24-летний мужчина погиб в ДТП с двумя мотоциклами в Самарской области

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Вечером в Самарской области произошло смертельное столкновение двух мотоциклов. Об этом пишет «Московский комсомолец».





По предварительным данным, 16-летний подросток за рулём одного из мотоциклов на улице Ленинской выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с другим мотоциклом под управлением 24-летнего мужчины.



В результате аварии старший водитель скончался на месте от полученных травм. Несовершеннолетнего мотоциклиста госпитализировали.



Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Другие детали не приводятся.



