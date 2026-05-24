Массовое ДТП в Карелии, на месте работают несколько бригад скорой помощи
В центре Петрозаводска вечером произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской, сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».
По данным очевидцев, один из автомобилей на большой скорости протаранил поворачивавшую машину, после чего по инерции врезался еще в несколько транспортных средств. Видео с камеры наружного наблюдения запечатлело момент столкновения.
На кадрах видны разлетающиеся в стороны обломки, которые достигают тротуара. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи. По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек.
Ранее два человека погибли при лобовом ДТП в Лужском районе Ленобласти. Трагедия произошла на 157-м километре трассы Е-95.