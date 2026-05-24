Массовое ДТП в Карелии, на месте работают несколько бригад скорой помощи

24 мая 2026, 12:38

Машины с людьми разбились в массовом ДТП в Карелии

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В центре Петрозаводска вечером произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской, сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».





По данным очевидцев, один из автомобилей на большой скорости протаранил поворачивавшую машину, после чего по инерции врезался еще в несколько транспортных средств. Видео с камеры наружного наблюдения запечатлело момент столкновения.



На кадрах видны разлетающиеся в стороны обломки, которые достигают тротуара. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи. По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек.



