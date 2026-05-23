Двух россиян, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции, прооперируют
Двум россиянам, пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом в турецкой Анталье, планируют провести операции. Об этом сообщается в телеграм-канале Генконсульства РФ в Анталье.
Как уточнили в дипмиссии, у обоих травмы средней степени тяжести. Остальные пострадавшие уже вернулись в отели. Дипломаты поддерживают контакты с туроператором, врачами и правоохранительными органами. Ситуация находится на приоритетном контроле.
Напомним, авария произошла в курортном поселке Белдиби. Предварительно, водитель не справился с управлением и врезался в дорожное препятствие. В результате ДТП пострадали 14 граждан России. Их всех доставили в местные больницы с травмами различной степени тяжести.
