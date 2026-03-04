ДТП с фронтальным погрузчиком и легковушкой унесло жизнь ребенка в Подмосковье

04 марта 2026, 22:02

Ребенок погиб при ДТП с фронтальным погрузчиком и легковушкой в Подмосковье

Фото: istockphoto/Motortion

На 42-м километре трассы М-4 «Дон» в Московской области легковой автомобиль столкнулся с фронтальным погрузчиком, в результате чего погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.