ДТП с фронтальным погрузчиком и легковушкой унесло жизнь ребенка в Подмосковье
На 42-м километре трассы М-4 «Дон» в Московской области легковой автомобиль столкнулся с фронтальным погрузчиком, в результате чего погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 15:50. Предварительно установили, что водитель 1979 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Kia, допустил попутное столкновение со спецтехникой.
Травмы получили пассажиры легковушки — 45-летняя женщина и двухлетний мальчик. Обоих доставили в больницу, однако позже ребенок скончался.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
