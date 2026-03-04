Достижения.рф

ДТП с фронтальным погрузчиком и легковушкой унесло жизнь ребенка в Подмосковье

Ребенок погиб при ДТП с фронтальным погрузчиком и легковушкой в Подмосковье
Фото: istockphoto/Motortion

На 42-м километре трассы М-4 «Дон» в Московской области легковой автомобиль столкнулся с фронтальным погрузчиком, в результате чего погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.



По данным ведомства, авария произошла около 15:50. Предварительно установили, что водитель 1979 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Kia, допустил попутное столкновение со спецтехникой.

Травмы получили пассажиры легковушки — 45-летняя женщина и двухлетний мальчик. Обоих доставили в больницу, однако позже ребенок скончался.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0