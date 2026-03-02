Достижения.рф

Иномарка вспыхнула после столкновения с грузовиком под Красноярском

В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Смертельная авария с возгоранием автомобиля произошла на федеральной трассе в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном главке МВД.



Вечером 1 марта на трассе Р-255 «Сибирь» на 886 километре произошло ДТП. Легковой автомобиль Honda Civic выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате лобового столкновения машина загорелась. Водитель Honda погиб на месте от полученных травм.

Сейчас правоохранительные органы занимаются установлением личности погибшего. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД.

Екатерина Коршунова

