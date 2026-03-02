Иномарка вспыхнула после столкновения с грузовиком под Красноярском

02 марта 2026, 09:08

В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Смертельная авария с возгоранием автомобиля произошла на федеральной трассе в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном главке МВД.