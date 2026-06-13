ДТП с «Газелью» и пассажирским автобусом произошло в Саратове
В Саратове в результате столкновения пассажирского автобуса маршрута № 284Б и грузовой «Газели» пострадали три женщины. Всех их госпитализировали, сообщил в Макс начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
Инцидент произошел утром в Волжском районе на пересечении улиц Чернышевского и Большой Горной. Сигнал о ДТП поступил в службу 112 в 08:39 мск.
По словам Юрина, все пострадавшие находились в автобусе. Реанимационная служба облспаса госпитализировала женщину 1999 года рождения. Бригады скорой помощи доставили в больницу женщину 1985 года рождения и девушку 2008 года рождения.
В региональной службе спасения уточнили РИА Новости, что младшей из пострадавших — 18 лет. Дети в аварии не пострадали.
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