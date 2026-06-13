ДТП с «Газелью» и пассажирским автобусом произошло в Саратове

13 июня 2026, 22:58

В ДТП с пассажирским автобусом пострадали три женщины в Саратове

Фото: istockphoto/conejota

В Саратове в результате столкновения пассажирского автобуса маршрута № 284Б и грузовой «Газели» пострадали три женщины. Всех их госпитализировали, сообщил в Макс начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.