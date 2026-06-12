Заслуженный работник культуры РФ Владимир Сапожников погиб в ДТП в Петербурге
В Курортном районе Санкт-Петербурга в результате ДТП погиб 81-летний композитор, педагог и музыкальный деятель Владимир Сапожников. Авария произошла, когда музыканты возвращались домой после концерта.
Как сообщает 78, пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм. За рулём находилась 74-летняя выпускница Петербургской консерватории Лариса Воронцовская.
Женщина выжила, ее доставили в реанимацию больницы Сестрорецка в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за жизнь пострадавшей.
Ранее на 27-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте ДТП работают городские оперативные службы.
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