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Заслуженный работник культуры РФ Владимир Сапожников погиб в ДТП в Петербурге

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Курортном районе Санкт-Петербурга в результате ДТП погиб 81-летний композитор, педагог и музыкальный деятель Владимир Сапожников. Авария произошла, когда музыканты возвращались домой после концерта.



Как сообщает 78, пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм. За рулём находилась 74-летняя выпускница Петербургской консерватории Лариса Воронцовская.

Женщина выжила, ее доставили в реанимацию больницы Сестрорецка в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за жизнь пострадавшей.

Ранее на 27-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте ДТП работают городские оперативные службы.

Никита Кротов

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