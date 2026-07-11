Массовое ДТП в Москве: появились подробности о пострадавших
Три человека пострадали в массовом ДТП в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Авария произошла вечером 10 июля на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Гагаринском тоннеле. Там столкнулись пять автомобилей.
Как писал столичный дептранс в своем телеграм-канале, движение в районе происшествия было затруднено на 2,3 километра и осуществлялось по двум полосам из четырех.
Ранее сообщалось, что водитель междугороднего автобуса, съехавшего в кювет и перевернувшегося на трассе в Татарстане, уснул за рулем. В результате пострадали 15 пассажиров, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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