Массовое ДТП в Москве: появились подробности о пострадавших

11 июля 2026, 11:03

Три человека пострадали в массовом ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве

Фото: iStock/Chalabala

Три человека пострадали в массовом ДТП в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.