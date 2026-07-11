ДТП с грузовиком унесло жизни четырех человек в Твери

11 июля 2026, 21:32

ДТП с грузовиком на трассе М-10 «Россия» в Твери унесло жизни четырех человек

Фото: istockphoto/Motortion

В Тверской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на федеральной автодороге, где столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщили в региональном управлении МЧС.