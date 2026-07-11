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ДТП с грузовиком унесло жизни четырех человек в Твери

ДТП с грузовиком на трассе М-10 «Россия» в Твери унесло жизни четырех человек
Фото: istockphoto/Motortion

В Тверской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на федеральной автодороге, где столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщили в региональном управлении МЧС.



В результате удара погибли четыре человека, находившихся в легковушке. По данным областной прокуратуры, среди жертв — двое несовершеннолетних пассажиров.

По предварительной версии следствия, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. После этого машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательных подразделений, которые ликвидировали последствия аварии. Прокуратура взяла на контроль ход проверки и установление всех обстоятельств случившегося.

Никита Кротов

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