ДТП с грузовиком унесло жизни четырех человек в Твери
В Тверской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на федеральной автодороге, где столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщили в региональном управлении МЧС.
В результате удара погибли четыре человека, находившихся в легковушке. По данным областной прокуратуры, среди жертв — двое несовершеннолетних пассажиров.
По предварительной версии следствия, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. После этого машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательных подразделений, которые ликвидировали последствия аварии. Прокуратура взяла на контроль ход проверки и установление всех обстоятельств случившегося.
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