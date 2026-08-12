ДТП с грузовиком в Башкирии унесло жизнь 20-летней пассажирки легковушки

12 августа 2026, 12:48

20-летняя девушка скончалась в ДТП с грузовиком в Башкирии

Фото: istockphoto/JTeivans

В Илишевском районе Башкортостана утром произошла серьезная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Инцидент случился примерно в 6:00 на 1194-м километре федеральной трассы, сообщили 12 августа в Госкомитете РБ по ЧС.