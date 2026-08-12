ДТП с грузовиком в Башкирии унесло жизнь 20-летней пассажирки легковушки
В Илишевском районе Башкортостана утром произошла серьезная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Инцидент случился примерно в 6:00 на 1194-м километре федеральной трассы, сообщили 12 августа в Госкомитете РБ по ЧС.
По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля TENET Т7 столкнулся с грузовым транспортом марки Isuzu. От удара легковушка получила критические повреждения.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Для предотвращения возгорания они обесточили аккумулятор машины и деблокировали пострадавших из смятого кузова.
20-летняя девушка, находившаяся в салоне легкового автомобиля, скончалась на месте от полученных травм. Водителя TENET Т7 с тяжелыми повреждениями экстренно госпитализировали. Обстоятельства и точная причина столкновения выясняются.
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