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ДТП с грузовиком в Башкирии унесло жизнь 20-летней пассажирки легковушки

20-летняя девушка скончалась в ДТП с грузовиком в Башкирии
Фото: istockphoto/JTeivans

В Илишевском районе Башкортостана утром произошла серьезная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Инцидент случился примерно в 6:00 на 1194-м километре федеральной трассы, сообщили 12 августа в Госкомитете РБ по ЧС.



По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля TENET Т7 столкнулся с грузовым транспортом марки Isuzu. От удара легковушка получила критические повреждения.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Для предотвращения возгорания они обесточили аккумулятор машины и деблокировали пострадавших из смятого кузова.

20-летняя девушка, находившаяся в салоне легкового автомобиля, скончалась на месте от полученных травм. Водителя TENET Т7 с тяжелыми повреждениями экстренно госпитализировали. Обстоятельства и точная причина столкновения выясняются.

Никита Кротов

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