Два человека погибли в ДТП на обходе Кемерова
Ранним утром 10 августа в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области произошла авария, которая унесла жизни сразу двух человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.
По данным VSE42.RU, все произошло на первом километре автодороги «Северо-западный обход г. Кемерово». Известно, что водитель Toyota Corolla Fielder врезался в стоящий на обочине грузовик Volvo с полуприцепом. В результате столкновения 56-летний мужчина и его пассажирка скончались на месте от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи.
На место ДТП оперативно приехали сотрудники ГАИ и МВД, сообщает «Сiбдепо». Сейчас эксперты выясняют подробности и обстоятельства смертельной аварии, а также проводят все необходимые проверки.
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