Водитель погибла в результате ДТП в Тюменской области

Столкновение Hyundai и Nissan произошло в Тюменской области на первом километре дороги Исетск — Кирсаново. Об этом пишет портал «Вести» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.



По данным ведомства, водитель Hyundai при выезде на главную дорогу не уступила путь автомобилю, двигавшемуся по главной. В результате ДТП один из водителей погиб. Причины аварии уточняются.

Ранее в ДНР жертвой ДТП стал 12-летний пассажир питбайка. Как уточнили в республиканском минздраве, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.

Водителя питбайка доставили в больницу. У него сотрясение мозга и множественные ссадины.

Никита Кротов

