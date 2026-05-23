Водитель погибла в результате ДТП в Тюменской области
Столкновение Hyundai и Nissan произошло в Тюменской области на первом километре дороги Исетск — Кирсаново. Об этом пишет портал «Вести» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По данным ведомства, водитель Hyundai при выезде на главную дорогу не уступила путь автомобилю, двигавшемуся по главной. В результате ДТП один из водителей погиб. Причины аварии уточняются.
Ранее в ДНР жертвой ДТП стал 12-летний пассажир питбайка. Как уточнили в республиканском минздраве, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.
Водителя питбайка доставили в больницу. У него сотрясение мозга и множественные ссадины.
