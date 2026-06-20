ДТП с микроавтобусом произошло на Ставрополье
В Изобильненском округе Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего по маршруту Изобильный — Ставрополь. В результате аварии один человек погиб, еще девять получили травмы, сообщил в Макс губернатор Владимир Владимиров.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, допустил столкновение с дорожным ограждением и выехал на полосу встречного движения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
В числе пострадавших — девять пассажиров микроавтобуса, включая одного несовершеннолетнего. Всех их оперативно госпитализировали в Изобильненскую районную больницу.
Владимиров выразил соболезнования семье и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также сообщил, что ситуация с оказанием медицинской помощи держится на личном контроле краевого минздрава.
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