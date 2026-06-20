ДТП с микроавтобусом произошло на Ставрополье

20 июня 2026, 15:03

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, один погиб

Фото: телеграм/@gibdd26

В Изобильненском округе Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего по маршруту Изобильный — Ставрополь. В результате аварии один человек погиб, еще девять получили травмы, сообщил в Макс губернатор Владимир Владимиров.