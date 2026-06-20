Женщина-пешеход пострадала в жестком ДТП в российском регионе
В Калининградской области женщина-пешеход вылетала на дорогу в момент серьезного ДТП. Об этом пишет телеграм-канал «Клопс».
Авария произошла утром пятницы, 19 июня, в поселке Малое Исаково. Очевидцы засняли, как на проезжей части возле черного автомобиля лежит пострадавшая. В каком состоянии она находится, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что на трассе в Саратовской области столкнулись легковые автомобили Renault и Hyundai. В результате шесть человек погибли, еще двое получили травмы.
До этого в Санкт-Петербурге пьяный водитель сбил малолетнего мальчика, его госпитализировали. Ребенок играл на детской площадке на Октябрьской набережной.
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