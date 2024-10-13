ДТП с шестью машинами произошло в Новой Москве

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На Варшавском шоссе в Новой Москве случилось тройное ДТП с шестью машинами, среди которых три авто каршеринга. Об этом сообщили вечером 13 октября в правоохранительных органах.
«На Варшавском шоссе, 179, в сторону центра, шесть машин попали в аварию, три из них — каршеринговые», — цитирует источник РИА Новости.
Информации о пострадавших пока нет, на месте работают инспекторы ГАИ. Автоинспекторам предстоит выяснить все подробности аварии, и установить виновника массового ДТП.
Ранее в Подмосковье водитель автобуса избил мальчика, который не смог заплатить за проезд. Инцидент произошел 11 октября в Раменском. Подросток попросил водителя отвезти его бесплатно, так как у него не было денег. Водитель согласился, но на конечной остановке все же попросил оплаты. Не получив денег, он выбежал на улицу и жестоко избил парня.
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