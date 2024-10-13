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Житель Уфы подстроил взрыв газа, чтобы избавиться от соседа. Возбуждено уголовное дело о покушении общеопасным способом, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Башкирии.
Отмечается, что 66-летний мужчина подстроил взрыв газа, чтобы навредить здоровью соседа. В воскресенье утром он демонтировал заглушку с газовой трубы, установленной в его квартире. Помещение быстро наполнилось газовоздушной смесью, после чего прогремел взрыв.
В результате этого происшествия сосед не пострадал, а вот сам пенсионер и 31-летняя женщина получили травмы.
Подчёркивается, что заглушка на трубе была установлена из-за неуплаты коммунальных услуг.
Теперь уфимец предстанет перед судом.
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В результате этого происшествия сосед не пострадал, а вот сам пенсионер и 31-летняя женщина получили травмы.
Подчёркивается, что заглушка на трубе была установлена из-за неуплаты коммунальных услуг.
Теперь уфимец предстанет перед судом.
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Анастасия Чинкова