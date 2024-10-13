Мужчина сгорел на раскладушке в парке Петербурга

Видео: Следственный комитет
Мужчина сгорел на раскладушке в парке Санкт-Петербурга. Пожар произошел вечером 13 сентября на Липовой аллее. Об этом сообщает городской Следственный комитет.
Пожар на аллее заметили очевидцы и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС потушили горящее тело. Сейчас следствие выясняет подробности.
Следователи сейчас опрашивают очевидцев. Точную причину смерти мужчины еще предстоит установить. Возможно на момент пожара он уже был мертв. Не исключается версия, что это был бездомный. Сообщается, что доследственную проверку проводит Следственный отдел по Приморскому району СК по Санкт-Петербургу.
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«13 октября на Липовой аллее обнаружили открытое горение. После тушения огня МЧС нашли тело мужчины на раскладушке. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей».
Следователи сейчас опрашивают очевидцев. Точную причину смерти мужчины еще предстоит установить. Возможно на момент пожара он уже был мертв. Не исключается версия, что это был бездомный. Сообщается, что доследственную проверку проводит Следственный отдел по Приморскому району СК по Санкт-Петербургу.
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Лия Мурадьян