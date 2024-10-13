В Подмосковье водитель автобуса избил подростка за проезд без денег

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В Подмосковье водитель автобуса избил мальчика, у которого не было денег на проезд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл 11 октября в Раменском. Подросток попросил водителя довезти его бесплатно, поскольку у него не было денег. Водитель согласился, однако по прибытии на нужную остановку мужчина всё же попросил мальчика оплатить проезд. Не получив денег он выскочил на улицу вслед за парнем и жестоко избил его.
За подростка быстро заступились прохожие, которые оттащили от него неадекватного водителя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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