Сотрудник отеля изнасиловал 15-летнюю туристку, отдыхавшую в Европе с семьёй
Сотрудник отеля в Европе напал на 15-летнюю туристку, когда её родители отлучились, и изнасиловал её. Об этом сообщает издание L'Unione Sarda.
Отмечается, что семья из США приехала отдохнуть в Италию. Когда мать с отцом отошли, работавший в отеле 42-летний египтянин изнасиловал подростка. Пострадавшая сразу же позвонила отцу, который в ярости ринулся назад, чтобы отомстить обидчику дочери. Мужчину остановил персонал гостиницы.
Местная полиция арестовала насильника. Проводится расследование. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Мордовии вынесли приговор 23-летнему парню за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Мужчина домогался 8-летней девочки.
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