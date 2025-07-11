Буйный покупатель напал с ножом на охранника магазина в Петербурге

11 июля 2025, 21:04

Фото: istockphoto/Chaichan Pramjit

Нападение с ножом на охранника совершил буйный покупатель в одном из сетевых магазинов в петербургском поселке Парголово. Об этом в пятницу, 11 июля, проинформировали в городском главке МВД России.





Уточняется, что правоохранителям поступило соответствующее сообщение. Инцидент произошел на улице Меркурьева. Перед нападением между мужчинами завязалась перепалка. Охранник в настоящее время госпитализирован, а нападавший задержан сотрудниками правопорядка.





«Буйный покупатель задержан стражами порядка на месте и доставлен в отдел полиции для разбирательства. решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.