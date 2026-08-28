ДТП с тремя грузовиками произошло на МКАД: пробка в несколько километров
На МКАД у Каширского шоссе столкнулись три грузовых автомобиля. Об инциденте информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В ходе аварии один из водителей получил травмы и оказался заблокированным в деформированной кабине. Для его извлечения спасателям пришлось задействовать гидравлическое оборудование. Пострадавшего оперативно передали бригаде скорой помощи.
Одного из участников столкновения уже вывезли с места происшествия, еще два грузовика остаются на проезжей части. В одном из автомобилей перевозились мешки со шпаклевкой: часть груза просыпалась на асфальт, что создает дополнительные помехи для дорожного движения.
По предварительным данным очевидцев, на указанном участке МКАД сформировалась многокилометровая пробка. Согласно сервисам дорожной аналитики, протяженность затора достигает порядка восьми километров. На месте продолжают работу экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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