ДТП с тремя грузовиками произошло на МКАД: пробка в несколько километров

28 августа 2026, 20:38

Три грузовика парализовали движение на МКАД из-за ДТП

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

На МКАД у Каширского шоссе столкнулись три грузовых автомобиля. Об инциденте информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».