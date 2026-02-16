Достижения.рф

Целая семья стала жертвой стада слонов, забредших в деревню

В Индии стадо диких слонов затоптало насмерть шесть человек
Фото: iStock/Wirestock

Дикие слоны затоптали насмерть шесть человек в Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.



Трагедия произошла в ночь на 13 февраля в штате Джаркханд. Животные забрели в деревню Гондвар и бросились на людей. Четверо погибших являются членами одной семьи, еще двое были их соседями. Один ребенок получил тяжелые травмы, с которыми его доставили в больницу.

По словам лесничего Викаса Кумара Уджвала, это же стадо слонов уже нападало на людей в соседних округах Бокаро и Рамгарх. Причины, по которым животные проявляют агрессию, не называются.

