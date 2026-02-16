Россиянин вылил на голову сожительнице краску и отлупил её кастрюлей
В Орске суд вынес приговор 56-летнему местному жителю. Мужчина избил свою сожительницу металлической кастрюлей и облил её краской. Об этом информирует Советский районный суд города.
Инцидент произошёл вечером после возвращения женщины с работы. Между сожителями возник конфликт. Находясь в состоянии опьянения, мужчина вылил потерпевшей на голову банку с краской, после чего нанёс ей несколько ударов кастрюлей. Затем фигурант лёг спать.
Обратиться за медицинской помощью потерпевшая смогла только на следующий день. Врачи диагностировали у неё вред здоровью средней тяжести. На судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Накануне жительница Брянской области получила срок за истязание детей и удар ножом в мужа.
Читайте также: