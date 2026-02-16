В России многодетная пара выпала из окна многоэтажки и не выжила
Многодетные родители погибли в жилом комплексе «Саларьево Парк» в Новой Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного дома и не выжили. По словам соседей, пара была дружелюбной и общительной. Глава семейства занимался бизнесом. У погибших остались трое детей.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Все причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что парень и девушка умерли от отравления угарным газом в съемной квартире в Туле. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух человек.
