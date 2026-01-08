ДТП с внедорожником и большегрузом унесло жизни четырех человек в Приангарье
В Иркутской области при столкновении внедорожника с большегрузом погибли четыре человека, среди них двое детей.
Ещё двоих пострадавших доставили в медучреждения, сообщили в региональной прокуратуре. Авария произошла на 1795-м километре трассы Р-255 «Сибирь» рядом с посёлком Новомальтинск в Усольском районе. На дороге столкнулись Tank 300 и грузовик, после удара оба автомобиля загорелись.
По информации надзорного ведомства, в салоне внедорожника погибли водитель и его супруга, а также двое их детей — девочка и мальчик 2016-ого и 2019-ого годов рождения. Третьего ребёнка семьи, 13-летнего подростка, госпитализировали, врачи наблюдают за его состоянием. Водителя грузовика доставили в травмпункт.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. На место выехал заместитель прокурора Усолья‑Сибирского. По данным ГАИ, движение на этом участке трассы временно ограничили, объезд организовали через село Мальта.
