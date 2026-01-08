Электробус снес с рельсов трамвай в Москве: есть пострадавший
В Москве на проспекте Мира в районе ВДНХ произошло ДТП с трамваем и электробусом, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщило «Агентство городских новостей Москва» в своем телеграм-канале.
Уточняется, что после столкновения трамвай сошел с рельсов. На опубликованных в Сети кадрах видно, что электробус врезался правой стороной в среднюю секцию вагона.
Как сообщила пресс-служба дептранса столицы, из-за аварии на остановке «Метро ВДНХ» задерживаются трамваи № 11, 17 и 25. Для этих маршрутов ввели временное изменение движения.
