Достижения.рф

Электробус снес с рельсов трамвай в Москве: есть пострадавший

Один человек пострадал в ДТП с электробусом и трамваем в Москве
Фото: iStock/Nataliya Rodina

В Москве на проспекте Мира в районе ВДНХ произошло ДТП с трамваем и электробусом, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщило «Агентство городских новостей Москва» в своем телеграм-канале.



Уточняется, что после столкновения трамвай сошел с рельсов. На опубликованных в Сети кадрах видно, что электробус врезался правой стороной в среднюю секцию вагона.

Как сообщила пресс-служба дептранса столицы, из-за аварии на остановке «Метро ВДНХ» задерживаются трамваи № 11, 17 и 25. Для этих маршрутов ввели временное изменение движения.

Ранее сообщалось, что ДТП со стоящим на трассе грузовиком унесло жизни двух человек в Лениградской области.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0