Электробус снес с рельсов трамвай в Москве: есть пострадавший

08 января 2026, 13:55

Один человек пострадал в ДТП с электробусом и трамваем в Москве

Фото: iStock/Nataliya Rodina

В Москве на проспекте Мира в районе ВДНХ произошло ДТП с трамваем и электробусом, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщило «Агентство городских новостей Москва» в своем телеграм-канале.