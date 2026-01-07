Врезавшийся в дерево автобус парализовал движение в Подмосковье
На Ильинском шоссе в Подмосковье автобус столкнулся с деревом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным СМИ, авария произошла в районе подмосковной Александровки. На месте работают несколько бригад скорой помощи, из‑за ДТП движение по Ильинскому шоссе затруднено.
Очевидцы отмечают, что в момент происшествия шел сильный снег. Возле поврежденного автобуса дежурит пожарная машина, на противоположной стороне дороги припарковались автомобили скорой помощи.
Проезд в районе аварии организовали по одной полосе. Сотрудники ДПС ввели реверсивное движение.
Telegram-канал «МК: срочные новости» уточняет, что автобус занесло на скользкой дороге, после чего он врезался в дерево, которое упало на транспорт. Сообщается также, что в легковом автомобиле серьезную травму ноги получил водитель, ехавший вместе с женой и детьми.
