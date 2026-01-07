ДТП со стоящим на трассе грузовиком унесло жизни двух человек в Ленобласти
Смертельная авария произошла в Ленинградской области. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.
По данным полиции, грузовик с полуприцепом ехал из Санкт‑Петербурга в сторону Москвы по трассе М-11 в Тосненском районе. На 588-м километре водитель был вынужден остановиться из‑за лопнувшего колеса на полуприцепе, чтобы заменить его.
В этот момент по дороге двигался легковой автомобиль, который врезался в полуприцеп. Водитель и пассажир машины получили смертельные травмы. Их личности устанавливаются.
