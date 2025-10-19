ДТП в Самаре: есть пострадавшие
В Октябрьском районе Самары произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали двое человек. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по региону. Информацию дает ТАСС.
По предварительным данным, на проспекте Масленникова у дома №19 Volkswagen Tiguan под управлением женщины 1956 г.р. не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta, за рулём которой находился мужчина 1975 г.р.
От удара отечественную машину отбросило на тротуар, где она наехала на двух пешеходов — мужчину 1974 г.р. и женщину 1975 г.р. Обоих пострадавших госпитализировали.
Подразделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.
