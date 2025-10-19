ДТП в Самаре: есть пострадавшие

19 октября 2025, 22:24

ТАСС: при ДТП в Самаре пострадали два пешехода

Фото: istockphoto/z1b

В Октябрьском районе Самары произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали двое человек. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по региону. Информацию дает ТАСС.