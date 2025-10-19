Семья с ребёнком погибла в страшном ДТП под Великим Новгородом
В Новгородской области в результате ДТП погибла семья из трёх человек. Трагедия произошла 19 октября на участке дороги между населенными пунктами Северная Поляна и Шимск.
По предварительным данным прокуратуры региона, водитель автомобиля Hyundai Sonata, совершая обгон, столкнулся с двигающимся во встречном направлении Kia Cerato, в которой и находились погибшие – мужчина, женщина и их ребёнок. После столкновения Hyundai выбросило на встречную полосу, что привело к аварии.
Виновника ДТП с травмами доставили в больницу. Также сообщается, что в аварии пострадали ещё пять автомобилей, подробности уточняются.
По поручению прокурора Новгородской области Сергея Швецова организована проверка по факту происшествия. Координацию работы правоохранительных и экстренных служб на месте ведет прокурор Шимского района Григорий Бойцов.
