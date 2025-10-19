Фура врезалась в человека после ДТП в российском регионе

19 октября 2025, 17:40

Фура врезалась в человека после ДТП в Тюменской области

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В Тюменской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием фуры. Об этом сообщает региональное ведомство. Данные приводит «Газета.ру».