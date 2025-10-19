Фура врезалась в человека после ДТП в российском регионе
Фура врезалась в человека после ДТП в Тюменской области
В Тюменской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием фуры. Об этом сообщает региональное ведомство. Данные приводит «Газета.ру».
Авария произошла на 180-м километре трассы Тюмень–Омск. 63‑летний водитель Toyota столкнулся с другим автомобилем. Когда он вышел из машины, его переехала фура. Мужчина получил тяжёлые травмы, от которых скончался.
Отмечается, что в момент наезда на нем не было жилета со светоотражающими элементами.
Ранее сообщалось, что в Петербурге столкнулись два автобуса — пострадали несколько пассажиров.
Читайте также: