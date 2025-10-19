Водитель врезался в лошадь и спровоцировал ДТП в Башкирии
В Башкирии выясняют обстоятельства ДТП с участием лошади. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов в телеграм.
Авария произошла на 143-м километре трассы Магнитогорск — Ира. По предварительной информации, 42‑летний водитель наехал на лошадь, после чего потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo.
На кадрах с места видно, что у одной машины смята задняя часть, у другой — серьёзно повреждён передок. На проезжей части лежит животное.
В результате столкновения пострадали водитель Daewoo и двое его пассажиров — спасти их не удалось. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают все обстоятельства происшествия.
