Водитель врезался в лошадь и спровоцировал ДТП в Башкирии

19 октября 2025, 21:17

Три человека погибли в ДТП с лошадью в Башкирии

Фото: istockphoto/Evgeniy Romanov

В Башкирии выясняют обстоятельства ДТП с участием лошади. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов в телеграм.