ДТП в Удмуртии унесло жизнь шестилетней девочки
В Можгинском районе Удмуртии при опрокидывании квадроцикла, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель, погибла шестилетняя девочка.
Как пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, еще одна девятилетняя пассажирка получила травмы. Ей оказали разовую медицинскую помощь.
По предварительной информации, ДТП произошло около 16:20 в населенном пункте Сардан на улице Советской, возле дома №15. 32-летний водитель квадроцикла «Мотомир» не справился с управлением, наехал на снежную насыпь, после чего транспортное средство перевернулось.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения, обстоятельства происшествия уточняются.
