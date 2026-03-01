Достижения.рф

Девочка-подросток стала жертвой пьяного водителя в Москве

В Москве пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девочку
Фото: iStock/Motortion

На севере Москвы пьяный водитель потерял управление и сбил насмерть подростка. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.



Трагедия произошла на улице 800-летия Москвы. Автомобиль «Лада» выехал за пределы проезжей части и оказался на тротуаре, по которому шла 16-летняя девочка. После ДТП ее экстренно госпитализировали, однако пострадавшая, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице.

Вскоре 39-летнего виновника задержали. В надзорном ведомстве пообещали проследить за тем, чтобы его привлекли к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что более десяти машин столкнулись на углу улиц Энгельса и Луначарского в Санкт-Петербурге.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0