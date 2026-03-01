Девочка-подросток стала жертвой пьяного водителя в Москве
На севере Москвы пьяный водитель потерял управление и сбил насмерть подростка. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла на улице 800-летия Москвы. Автомобиль «Лада» выехал за пределы проезжей части и оказался на тротуаре, по которому шла 16-летняя девочка. После ДТП ее экстренно госпитализировали, однако пострадавшая, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице.
Вскоре 39-летнего виновника задержали. В надзорном ведомстве пообещали проследить за тем, чтобы его привлекли к уголовной ответственности.
