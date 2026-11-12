«Думаешь, все можно?»: В Калининграде водитель маршрутки напал на девушку после ее желания пересесть

12 ноября 2026, 21:29

В Калининграде водитель маршрутки напал на девушку и выбил из ее рук телефон

Фото: istockphoto/Apriori1

В Калининграде водитель маршрутки №155 напал на пассажирку и выбил у нее из рук телефон. Об инциденте сообщает «Клопс».