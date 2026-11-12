«Думаешь, все можно?»: В Калининграде водитель маршрутки напал на девушку после ее желания пересесть
В Калининграде водитель маршрутки №155 напал на пассажирку и выбил у нее из рук телефон. Об инциденте сообщает «Клопс».
По данным издания, происшествие случилось около 15:00 в среду, 11 ноября. 25-летняя девушка ехала от остановки «Аллея Смелых» до конечной у «Бауцентра» на Московском проспекте. По ее словам, водитель с самого начала поездки вел себя агрессивно: кричал на пассажиров, которые медленно входили или выходили, и ругал тех, кто слишком тихо просил остановить маршрутку.
За две остановки до конечной в салоне почти никого не осталось, и калининградка пересела с заднего сиденья на переднее, чтобы подготовиться к выходу. Это, по ее словам, и стало триггером — водитель спросил: «Думаешь, тебе все можно?». После этого он начал материть девушку, оскорбления продолжались до конечной остановки.
Пассажирка решила записать происходящее на телефон, но когда маршрутка остановилась и она встала, водитель выбил телефон из ее рук, схватил за куртку и начал трясти. Девушке удалось выбраться. В салоне находилась еще одна пассажирка, которая, по словам пострадавшей, также снимала происходящее на телефон и может стать свидетелем. Примерно через два часа калининградка обратилась в полицию — там начали проверку.
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