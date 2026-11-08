«Надо уступать, мразь»: Женщина напала на пассажирку автобуса

08 ноября 2026, 17:37

В Воронеже женщина напала на пассажирку из-за места в автобусе

Фото: istockphoto/PeopleImages

В Воронеже пассажирка автобуса подверглась оскорблениям со стороны другой женщины, требовавшей уступить место. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».





Пассажирка также пожаловалась, что нападавшая высказала в её адрес ряд других оскорбительных слов. Когда за неё заступился молодой человек, агрессия женщины переключилась на него. Конфликт прекратился, когда автобус доехал до остановки «Больница».





«По словам пассажирки в соцсетях, на ее крики с вопросом «Что происходит?» женщина лет 45 начинает ее оскорблять: «Надо место уступать, мразь», а также издеваться над «ее мерзким картавым голосом», — говорится в материале.