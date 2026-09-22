В Подмосковье маршрутка столкнулась со спецтранспортом МЧС

22 сентября 2026, 23:35

В подмосковных Люберцах маршрутка столкнулась со спецтранспортом МЧС

Фото: канал в MAX «Подмосковная полиция»/@mvd50

В Люберцах несколько человек обратились за медицинской помощью после ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщили в канале «Подмосковная полиция» на платформе MAX.