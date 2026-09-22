В Подмосковье маршрутка столкнулась со спецтранспортом МЧС
В Люберцах несколько человек обратились за медицинской помощью после ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщили в канале «Подмосковная полиция» на платформе MAX.
Авария произошла сегодня вечером возле одного из домов на Октябрьском проспекте. По предварительной информации, на дороге столкнулись микроавтобус и спецтранспорт МЧС. Уточняется, что двум пассажирам маршрутки после случившегося понадобилась медицинская помощь.
Точные обстоятельства инцидента пока неизвестны. В настоящий момент их выясняют прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции. По результатам проверки правоохранителями будет принято решение относительно ДТП в установленном законом порядке.
Ранее «Радио 1» передавало, что жительница Ставрополя едва не потеряла палец после сеанса маникюра. Подробности читайте здесь.
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