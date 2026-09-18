В Краснодарском крае столкнулись маршрутка и автобус, пострадали 12 человек
На Анапском шоссе в Краснодарском крае столкнулись маршрутка и автобус. Об этом информирует Telegram-канал Kub Mash.
В результате аварии пострадали 12 человек, среди них есть дети. Отмечается, что шестеро взрослых и двое подростков попали в больницу — врачи оценивают их травмы как лёгкие и средней тяжести. Остальные пострадавшие отделались менее серьёзными повреждениями и не нуждаются в госпитализации.
Что касается транспорта, пассажирский автобус значительно не пострадал, но у него треснуло лобовое стекло и разбит капот. У маршрутки повреждена задняя часть. На месте работают экстренные службы, они выясняют обстоятельства столкновения и устанавливают, кто виноват в ДТП.
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