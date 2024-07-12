Зарезали, сложили в чемодан и выкинули: кто убил мальчика из Перми и как его отец оказался в США

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Жители Перми обнаружили ужасающую находку на одной из городских мусорок: тело убитого мальчика, упакованное в чемодан. Кто и за что расправился с ребенком и на какие странные детали обратили внимание правоохранители расскажет редакция «Радио 1».
Тело ребенка найдено на мусорке в Перми
Очевидец из Перми рассказал следователям, что тело ребенка было обнаружено рано утром 12 июля возле мусорных баков во дворе одного из домов. Мальчика упаковали в туристический чемодан на колесиках. Лежал ребенок в позе эмбриона. Визуально было видно, что причины смерти – неестественные.
Что известно об убитом мальчике в чемодане
Прибывшие на место происшествия правоохранители обратили внимание на странную деталь: мальчик был одет в чистую домашнюю пижаму. Это позволило предположить, что убит ребенок был дома. Установлено, что мальчик не старше восьми лет. На его теле обнаружены ножевые ранения, в том числе в грудь, а также следы от удушения.
Фото: Кадр из видео СУ СК России по Пермскому краю
Кого подозревают в убийстве ребенка
Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность женщины, которая, предположительно, принесла чемодан с телом ребенка на мусорку. В настоящее время по подозрению в убийстве малолетнего разыскивается 34-летняя жительница города Пермь. Тело, найденное на мусорке, принадлежит ее сыну.
Очевидцы рассказали о женщине с «чудинкой»
«Приходила полиция, показывала фото девушки молодой. Кудрявая, ее вроде подозревают в преступлении. Моя работа — зрительно запоминать всех приходящих. Это не жилец нашего дома, она приходящая. Она к кому приходит, те ей открывают двери. Когда приходила, поднималась наверх. Женщина с „чудинкой“», — цитирует издание собеседницу.
Фото: Кадр из видео СУ СК России по Пермскому краю
Новые детали в деле о трупе ребенка в чемодане
По данным телеграм-канала Ural Mash, женщина с чемоданом сначала была замечена на мосту. Вероятно, она намеревалась сбросить тело ребенка в реку, но передумала и оставила чемодан возле мусорки. Журналисты портала Properm.ru выяснили, что девятилетний мальчик не ходил в школу. Причины, по которым ребенок был на домашнем обучении неизвестны.
Также удалось установить, что мать ребенка проживала со своим сожителем. Биологический отец мальчика давно уехал из России и отбывает наказание в местах лишения свободы в США.
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Анастасия Хохлова