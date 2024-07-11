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Мужчина убил служебную собаку, задействованную в поиске пропавшего ребенка-инвалида

Челябинец убил собаку, которая должна была искать пропавшего мальчика с ДЦП
11 июля 2024, 17:10
Фото: iStock/Michael Nesterov

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Челябинске мужчина пробрался во двор чужого дома и зарезал собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Служебную собаку звали Джесс, она должна была помогать в поисках пропавшего мальчика. Отмечается, что проходившему мимо мужчине не понравилось, что собака громко лаяла. Якобы этим она напугала его ребенка.

Отмечается, что овчарка не находилась на улице, а лаяла на территории частного дома. Тогда мужчина с ножом пробрался на участок через закрытые ворота и нанес Джесс ножевые ранения.



Сотрудники правоохранительных органов уже нашла подозреваемого. В отношении него завели уголовное дело.

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