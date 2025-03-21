«Думала, сейчас я там отдохну»: Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в лес в Подмосковье

Олеся Малибу (фото: Telegram @monashkao)
Модель и бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу, комментируя новости о найденной на дороге в Дубае покалеченной Марии Ковальчук, рассказала жуткую историю из своей жизни. Однажды, во время работы в борделе, Олеся стала жертвой группового изнасилования, жестокого избиения и ограбления.
Как рассказала Малибу, это произошло во время поездки к знакомому на дачу. Изначально визит в гости не предвещал ничего плохого.
Накануне сообщалось, что украинскую модель Марию Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника. По одной из версий, которой придерживаются родственники пострадавшей, она могла попасть в сексуальное рабство в Эмиратах. Несколько девушек при схожих обстоятельствах пропали в стране за последние годы.
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«Это было с проверенным клиентом из борделя, где мы познакомились. Он отвёз меня на дачу к своим друзьям. Я думала, сейчас я там отдохну, они мне все заплатят деньги. И что? Он меня туда привёз. Они меня все изнасиловали, избили, отобрали телефоны, деньги, потом просто вывезли в Подмосковье, оставили в лесу и уехали. Вот так вот. И у меня в кармане после этого была только тысяча рублей. Они меня просто ограбили. И на эту тысячу я еле-еле добралась тогда до дома», – рассказала девушка в беседе с NEWS.ru.Олеся Малибу и ранее рассказывала о жутких ситуациях. Например, однажды в её квартиру ворвался маньяк, «повалил на кровать и обмазал скотчем». К счастью, девушка не пострадала. Она отмечала, что это произошло 4 ноября, в день Казанской иконы Божией матери, которая и уберегла её от расправы.
Накануне сообщалось, что украинскую модель Марию Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника. По одной из версий, которой придерживаются родственники пострадавшей, она могла попасть в сексуальное рабство в Эмиратах. Несколько девушек при схожих обстоятельствах пропали в стране за последние годы.
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Анастасия Чинкова