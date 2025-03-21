«Думала, сейчас я там отдохну»: Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в лес в Подмосковье

Модель и бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу, комментируя новости о найденной на дороге в Дубае покалеченной Марии Ковальчук, рассказала жуткую историю из своей жизни. Однажды, во время работы в борделе, Олеся стала жертвой группового изнасилования, жестокого избиения и ограбления.