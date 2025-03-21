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«Когда мама умерла, я радовал народ»: Филипп Киркоров на отпевании отца заявил о преследующем его злом роке

Филипп Киркоров на прощании с отцом заявил, что его преследует злой рок
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Сегодня в Храме Христа Спасителя проходит отпевание Бедроса Киркорова. В центре столицы проститься с эстрадным певцом собрались родные и близкие исполнителя, в том числе его сын Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином.
Певец узнал о смерти отца во время съёмок в Марокко. В этот скорбный день он вспомнил маму, которая умерла от онкологии в день его рождения, 30 апреля 1994 года. Тогда артист тоже был весь в работе.

«Это выбило меня из строя, но show must go on, как говорится. Я профессионал. Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы её похоронили, и в это же день я улетел в Израиль, у меня был концерт в Иерусалиме. Я и "Зайку" пел, радовал народ. А после меня накрыло. Такова доля артиста, всё это мы оставляем за пределами сцены», – поделился Киркоров в беседе с журналистами около главного собора страны.
На церемонию отпевания Бедроса Киркорова приехали Стас Михайлов, Александр Буйнов, Стас Костюшкин, Тина Канделаки, Тимур Хайдаров и многие другие.

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Пользователи соцсетей оценили откроенный образ Ляйсан Утяшевой
Ляйсан Утяшева выложила фото в соцсети в откровенном платье
21 марта 2025, 12:49

Ляйсан Утяшева (Фото: Телеграм, @utiashevaliasan)

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева выложила в соцсети фотографию, на которой предстала в откровенном наряде.
Телеведущая надела облегающее мини-платье бежевого цвета на тонких бретелях, при этом она отказалась от бюстгальтера. Волосы Ляйсан собраны в низкий пучок, а на лицо нанесён smoky eyes макияж.

Пользователи оценили образ Утяшевой в комментариях под постом.
«Просто прекрасна», «Красавица», «Шикарна», — написали они.
Ранее Ляйсан поделилась своим мнением о кулинарном шоу Меган Маркл в тeлеграм-канале.

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«Закончился великий путь моего папы»: Филипп Киркоров в день похорон отца вспомнил о завете Людмилы Гурченко
Филипп Киркоров в день похорон отца Бедроса вспомнил завет Людмилы Гурченко
21 марта 2025, 12:38

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров сегодня прощается со своим отцом, Бедросом Киркоровым, которого не стало 18 марта. Артист признался, что его сердце и душу переполняет боль.
Болгарского и российского эстрадного певца похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность и осложнения после перенесённой пневмонии.

Народного артиста России похоронят рядом с другими известными людьми: Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Борисом Моисеевым, Вячеславом Добрыниным и Борисом Клюевым.

Филипп Киркоров в тяжёлый день вспомнил завет звезды советских экранов Людмилы Гурченко, с которой общался до ей кончины в 2011 году.

«Закончился великий путь моего папы, но он закончился здесь, на земле. Но в моём сердце он останется навсегда... Сегодня сердце и душу переполняет боль. Но я следую заветам великих артистов, Людмила Гурченко говорила мне всегда: "Держи фасон, лопни, но держи фасон. Всегда оставайся артистом". Папа, я даю тебе слово, что так и будет. Я думаю, что этот тяжелейший день мы преодолеем. Он весенний, солнечный – такой, каким отец был в жизни», – заявил певец в эфире телеканала «Россия 1».
Также Киркоров младший анонсировал скорую публикацию уникальных историй из жизни своего отца. По его словам, в последнее время Бедрос был очень слаб, но постоянно рассказывал удивительные факты, которые даже сам Филипп до последнего не знал.

«Он просто ходячая энциклопедия. (...) Все такие подробности мы успели запечатлеть на пленке, в записях. Так что, может быть, в ближайшее время мы опубликуем эти удивительные воспоминания, которые даже я не все знал», – поделился артист.
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#киркоров
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Футболист Сафонов женился на своей девушке Марине Кондратюк
21 марта 2025, 12:25

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк (Фото: Instagram*, @motya_39)

Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен», сборной России Матвей Сафонов и стендап-комик Марина Кондратюк зарегистрировали брак.
Как пишет телеграм-канал Sport Baza, пара расписалась несколько недель назад в консульстве России в Париже. Свадьбу отметили в узком кругу. Также известно, что, скорее всего, масштабное торжество пройдёт в Краснодаре, после того как Матвей сможет прилететь в Россию.

Сафонов и Кондратюк познакомились, когда футболист играл за клуб «Краснодар», а Марина работала стюардессой и часто летала с командой. В итоге у пары начались отношения, и Сафонов расстался со своей бывшей женой Анастасией.

После развода у Матвея и Анастасии разгорелся конфликт по поводу алиментов — спортсмен задолжал 65 млн рублей, из-за чего сейчас не может вернуться в Россию.

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«Девчат, давайте по чесноку»: Natan доказал, что у него не было интима с Лерчек и Бьянкой
Natan доказал, что у него не было интима на шоу «Звёзды в джунглях»
21 марта 2025, 12:17

Natan (фото: Instagram* @natan_official)

Рэпер Natan вызвал Алану Мамаеву и Айзу-Лилуну Ай на честный разговор после обвинений в изменах на реалити-шоу.
На днях стало известно о воссоединении музыканта с женой после его интрижек с блогером Лерчек и певицей Бьянкой на шоу «Звёзды в джунглях». Модель Алана Мамаева заявила, что возвращение Анастасии Швецовой к мужу совершенно её не удивило, однако она не верит в то, что Natan одумался и будет исправляться.

«Было очевидно, что она вернётся к нему. Судя по тому, как она оправдывала его загул расставанием, было понятно, что уходить она не собирается. Такие не меняются, теперь он будет более осторожным, это максимум», – высказалась Мамаева в беседе с Woman.ru.
Раскритиковала певца и блогер Айза-Лилуна Ай. В новом выпуске шоу «Токсики» она вспомнила, как участвовала в «Звездах в джунглях». По её словам, на проекте участники очень много выпивают, поэтому всем «сносит крышу». Девушка утверждает, что в прошлом сезоне Natan переспал со всеми.

Певец заметил заявления девушек и сегодня ответил им. Он снова заверил, что никакого интима с участницами проекта у него не было.

«Там, говорят, Алана снова температурит и Айза. Самое главное – все так чётко знают, с кем я переспал на проекте... Девчат, сори, но давайте по чесноку: если б переспал, то видос с интимом давно бы слили, учитывая, как меня гасили на проекте. Ну хорош вам. Успокойтесь уже, пожалуйста», – заявил исполнитель в своём Telegram-канале.
Также Natan отметил, что проект прошёл, поэтому пора переключиться на другие темы.

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«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу

*запрещён в РФ
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Бедроса Киркорова погребут рядом с Юдашкиным и Моисеевым
21 марта 2025, 11:55

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Сегодня, 21 марта, состоятся похороны эстрадного певца Бедроса Киркорова, отца российского поп-короля Филиппа Киркорова. В распоряжении телеграм-канала SHOT есть кадры и видео, демонстрирующие последние приготовления к погребению артиста.
Место захоронения Киркорова-старшего выбрали на Троекуровском кладбище, рядом с другими деятелями культуры: Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Вячеславом Добрыниным и Сергеем Доренко.



Бедрос Киркоров скончался 18 марта, причина смерти — остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Артисту было 92 года.

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#смерть
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