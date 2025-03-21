«Когда мама умерла, я радовал народ»: Филипп Киркоров на отпевании отца заявил о преследующем его злом роке

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Сегодня в Храме Христа Спасителя проходит отпевание Бедроса Киркорова. В центре столицы проститься с эстрадным певцом собрались родные и близкие исполнителя, в том числе его сын Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином.
Певец узнал о смерти отца во время съёмок в Марокко. В этот скорбный день он вспомнил маму, которая умерла от онкологии в день его рождения, 30 апреля 1994 года. Тогда артист тоже был весь в работе.
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«Это выбило меня из строя, но show must go on, как говорится. Я профессионал. Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы её похоронили, и в это же день я улетел в Израиль, у меня был концерт в Иерусалиме. Я и "Зайку" пел, радовал народ. А после меня накрыло. Такова доля артиста, всё это мы оставляем за пределами сцены», – поделился Киркоров в беседе с журналистами около главного собора страны.На церемонию отпевания Бедроса Киркорова приехали Стас Михайлов, Александр Буйнов, Стас Костюшкин, Тина Канделаки, Тимур Хайдаров и многие другие.
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Анастасия Чинкова