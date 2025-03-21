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«Ощущение сдавленности головы»: Бородиной стало плохо в самолёте, летевшем на Мальдивы

Ксения Бородина (Фото: Телеграм, @borodylia0803)

Ксения Бородина (Фото: Телеграм, @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина и её жених Николай Сердюков уже отдыхают на Мальдивах. Однако до этого момента случился неприятный инцидент: Ксения почувствовала недомогание на борту самолёта, который летел в сторону островов — она плохо переносит любой полёт.
«Нас так сильно трясло как никогда. <…> Было ощущение сдавленности головы, настолько сильное, что я думала — ну всё, она сейчас лопнет», — поделилась с подписчиками Бородина.
Николай пытался сохранять спокойствие, не поддаваться панике и всеми способами отвлекал невесту, пишет журнал The Voice.

По словам Ксении, она боится принимать лекарства в самолёте и долго уговаривала себя выпить обезболивающее.
«Боль была невыносимая, и я выпила, стало легче. Через какое-то время я уснула», — рассказала телеведущая.
Ранее адвокат Александр Кудряшов рекомендовал Ксении Бородиной заключить брачный договор с будущим мужем Николаем Сердюковым.

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#журнал
#шоу-бизнес
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Итоговый выпуск «Вестей» на «России-1» проведёт Евгений Попов – Дмитрий Киселёв нуждается в лечении
Евгений Попов проведёт итоговый выпуск «Вестей» на «России-1»
21 марта 2025, 13:44

Евгений Попов (фото: Telegram @vladivostok1978)

Итоговый выпуск «Вестей» на телеканале «Россия-1» в воскресенье, 23 марта, проведёт журналист Евгений Попов. Об этом в пятницу РИА Новости сообщил ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселёв.
Он пояснил, что заболел пневмонией, и врачи прописали ему больничный режим. В связи с этим выпуск новостей с итогами недели проведёт Попов, который обычно по будням ведёт программу «60 минут» вместе с Ольгой Скабеевой.

Киселёв отметил, что Попова на его место рекомендовало руководство ВГТРК, поскольку журналист уже вёл итоговый выпуск новостей прошлым летом, во время отпуска основного ведущего.

В беседе с агентством Киселёв подчеркнул, что Попов очень яркий, талантливый и способный журналист. Он выразил уверенность, что воскресный выпуск получится интересным, а сам он как всегда остаётся вместе со зрителями, только на этот раз по ту сторону телеэкрана.

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«Когда мама умерла, я радовал народ»: Филипп Киркоров на отпевании отца заявил о преследующем его злом роке

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«Когда мама умерла, я радовал народ»: Филипп Киркоров на отпевании отца заявил о преследующем его злом роке
Филипп Киркоров на прощании с отцом заявил, что его преследует злой рок
21 марта 2025, 13:28

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Сегодня в Храме Христа Спасителя проходит отпевание Бедроса Киркорова. В центре столицы проститься с эстрадным певцом собрались родные и близкие исполнителя, в том числе его сын Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином.
Певец узнал о смерти отца во время съёмок в Марокко. В этот скорбный день он вспомнил маму, которая умерла от онкологии в день его рождения, 30 апреля 1994 года. Тогда артист тоже был весь в работе.

«Это выбило меня из строя, но show must go on, как говорится. Я профессионал. Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы её похоронили, и в это же день я улетел в Израиль, у меня был концерт в Иерусалиме. Я и "Зайку" пел, радовал народ. А после меня накрыло. Такова доля артиста, всё это мы оставляем за пределами сцены», – поделился Киркоров в беседе с журналистами около главного собора страны.
На церемонию отпевания Бедроса Киркорова приехали Стас Михайлов, Александр Буйнов, Стас Костюшкин, Тина Канделаки, Тимур Хайдаров и многие другие.

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#киркоров
#отец
#похороны
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Пользователи соцсетей оценили откроенный образ Ляйсан Утяшевой
Ляйсан Утяшева выложила фото в соцсети в откровенном платье
21 марта 2025, 12:49

Ляйсан Утяшева (Фото: Телеграм, @utiashevaliasan)

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева выложила в соцсети фотографию, на которой предстала в откровенном наряде.
Телеведущая надела облегающее мини-платье бежевого цвета на тонких бретелях, при этом она отказалась от бюстгальтера. Волосы Ляйсан собраны в низкий пучок, а на лицо нанесён smoky eyes макияж.

Пользователи оценили образ Утяшевой в комментариях под постом.
«Просто прекрасна», «Красавица», «Шикарна», — написали они.
Ранее Ляйсан поделилась своим мнением о кулинарном шоу Меган Маркл в тeлеграм-канале.

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#одежда
#телевидение
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«Закончился великий путь моего папы»: Филипп Киркоров в день похорон отца вспомнил о завете Людмилы Гурченко
Филипп Киркоров в день похорон отца Бедроса вспомнил завет Людмилы Гурченко
21 марта 2025, 12:38

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров сегодня прощается со своим отцом, Бедросом Киркоровым, которого не стало 18 марта. Артист признался, что его сердце и душу переполняет боль.
Болгарского и российского эстрадного певца похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность и осложнения после перенесённой пневмонии.

Народного артиста России похоронят рядом с другими известными людьми: Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Борисом Моисеевым, Вячеславом Добрыниным и Борисом Клюевым.

Филипп Киркоров в тяжёлый день вспомнил завет звезды советских экранов Людмилы Гурченко, с которой общался до ей кончины в 2011 году.

«Закончился великий путь моего папы, но он закончился здесь, на земле. Но в моём сердце он останется навсегда... Сегодня сердце и душу переполняет боль. Но я следую заветам великих артистов, Людмила Гурченко говорила мне всегда: "Держи фасон, лопни, но держи фасон. Всегда оставайся артистом". Папа, я даю тебе слово, что так и будет. Я думаю, что этот тяжелейший день мы преодолеем. Он весенний, солнечный – такой, каким отец был в жизни», – заявил певец в эфире телеканала «Россия 1».
Также Киркоров младший анонсировал скорую публикацию уникальных историй из жизни своего отца. По его словам, в последнее время Бедрос был очень слаб, но постоянно рассказывал удивительные факты, которые даже сам Филипп до последнего не знал.

«Он просто ходячая энциклопедия. (...) Все такие подробности мы успели запечатлеть на пленке, в записях. Так что, может быть, в ближайшее время мы опубликуем эти удивительные воспоминания, которые даже я не все знал», – поделился артист.
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Футболист Сафонов женился на своей девушке Марине Кондратюк
21 марта 2025, 12:25

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк (Фото: Instagram*, @motya_39)

Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен», сборной России Матвей Сафонов и стендап-комик Марина Кондратюк зарегистрировали брак.
Как пишет телеграм-канал Sport Baza, пара расписалась несколько недель назад в консульстве России в Париже. Свадьбу отметили в узком кругу. Также известно, что, скорее всего, масштабное торжество пройдёт в Краснодаре, после того как Матвей сможет прилететь в Россию.

Сафонов и Кондратюк познакомились, когда футболист играл за клуб «Краснодар», а Марина работала стюардессой и часто летала с командой. В итоге у пары начались отношения, и Сафонов расстался со своей бывшей женой Анастасией.

После развода у Матвея и Анастасии разгорелся конфликт по поводу алиментов — спортсмен задолжал 65 млн рублей, из-за чего сейчас не может вернуться в Россию.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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