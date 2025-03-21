«Ощущение сдавленности головы»: Бородиной стало плохо в самолёте, летевшем на Мальдивы

Ксения Бородина (Фото: Телеграм, @borodylia0803)
Телеведущая Ксения Бородина и её жених Николай Сердюков уже отдыхают на Мальдивах. Однако до этого момента случился неприятный инцидент: Ксения почувствовала недомогание на борту самолёта, который летел в сторону островов — она плохо переносит любой полёт.
«Нас так сильно трясло как никогда. <…> Было ощущение сдавленности головы, настолько сильное, что я думала — ну всё, она сейчас лопнет», — поделилась с подписчиками Бородина.Николай пытался сохранять спокойствие, не поддаваться панике и всеми способами отвлекал невесту, пишет журнал The Voice.
По словам Ксении, она боится принимать лекарства в самолёте и долго уговаривала себя выпить обезболивающее.
«Боль была невыносимая, и я выпила, стало легче. Через какое-то время я уснула», — рассказала телеведущая.Ранее адвокат Александр Кудряшов рекомендовал Ксении Бородиной заключить брачный договор с будущим мужем Николаем Сердюковым.
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