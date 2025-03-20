Пропавшую украинскую модель Ковальчук нашли в реанимации в больнице Дубая

Украинская модель Мария Ковальчук, пропавшая без вести, обнаружена в критическом состоянии в больнице Дубая, сообщил «Московский комсомолец». Она находится в реанимации после трех операций, без документов и телефона.
Последний раз Мария разговаривала с родителями 10 марта. Она пропала после вечеринки с двумя мужчинами днем ранее. Те говорили ей, что связаны с модельным бизнесом. Девушка осталась с ними ночевать. Через два дня 20-летняя модель должна была полететь в Таиланд, но связь с ней резко оборвалась.
Предположительно, Мария стала жертвой сексуального рабства. Информацию подтвердить невозможно, поскольку девушка пока что не в состоянии говорить.
Также «Радио 1» сообщало, что выяснились новые подробности дела ранее пропавшей 15-летней девушки из Ачинска. Телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, запугивали ее местью обманутых военных.
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Предположительно, Мария стала жертвой сексуального рабства. Информацию подтвердить невозможно, поскольку девушка пока что не в состоянии говорить.
Также «Радио 1» сообщало, что выяснились новые подробности дела ранее пропавшей 15-летней девушки из Ачинска. Телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, запугивали ее местью обманутых военных.
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Мария Моисеева