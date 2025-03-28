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«Думали теракт»: мощное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Жертвы, видео разрушений, обстановка сейчас

Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

Сегодня в полдень райская столица Таиланда пережила мощный природный катаклизм. Землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в соседней Мьянме, разрушило сразу несколько высотных зданий. Под завалами находятся люди. Подробности – в материале «Радио 1».

Землетрясение в Таиланде: что известно

Все произошло в считанные секунды. Около 12:50 по местному времени земля под Бангкоком задрожала. Немецкий центр геоисследований GFZ сообщил, что толчки силой 7,7 балла возникли в Мьянме, в 50 километрах от города Монива, на глубине всего 10 километров. Это было неглубокое, но мощное движение, волны которого достигли Таиланда.

Бангкок, население которого превышает 17 миллионов человек, в одно мгновение стал похож на сцену из фильма о катастрофах. Высотные здания начали колебаться, а вода из бассейнов хлынула на улицы. Жители и туристы, не успев прийти в себя, бросились прочь из зданий, оставляя позади всё, что не успели захватить. Эвакуация прошла стремительно. Отели, где размещались туристы, опустели за считанные минуты.

В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб: видео

На камеры очевидцев попало обрушение строящегося здания. Местные жители сообщают, что в районе Кхлонг Тан, где возводилась новая высотка, конструкции не выдержали землетрясения. Железобетонные балки трещали, как сухие ветки, и в итоге рухнули, подняв облако пыли.

Жертвы землетрясения в Таиланде

Не менее 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкоке. На месте происшествия развернута спасательная операция. Информации о погибших в настоящее время нет.

Обстановка в Таиланде сейчас

Аэропорты Таиланда временно приостановили прием и отправку рейсов. В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения после землетрясения. Решение об этом приняла премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават. Также в Бангкоке не работает метро, на дорогах образовались пробки.

Что говорят очевидцы землетрясения в Таиланде

В беседе с RT россиянка, находящаяся в данный момент в столице Таиланда, сообщила, что все ждут повторного толчка: «Все на улице, нас не пускают внутрь, обещают вторую волну». Предварительные данные указывают, что магнитуда землетрясения в Бангкоке составила 7,4, в то время как в Мьянме она оценена в 7,7 (здесь уже произошел афтершок силой 6,4 балла).

«Я уже сталкивалась в Турции, когда была трагедия, но я жила далеко от эпицентра, и нас слегка качало. В этот раз прямо сильный, громкий треск, на этаже прорвало трубу. Шум — как доски ломаются», — рассказала туристка.
Со слов одной из очевидиц, она бежала с 12-го этажа по аварийной лестнице в купальнике. Говорит, здание сверху рушилось, летели камни, ощущалась сильная тряска. Девушка подумала, что это теракт.

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Серийный убийца «Доктор Смерть» в ближайшее время может выйти по УДО
28 марта 2025, 10:30

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Серийный убийца «Доктор Смерть» Максим Петров, осужденный пожизненно, в ближайшее время может выйти по УДО. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Петров хочет подать прошение на УДО, а в случае его одобрения серийный убийца хочет вернуться в родной Петербург. Он отбыл в исправительной колонии Соликамска «Белый лебедь» уже 25 лет своего пожизненного срока.

Криминалист рассказал Shot, что администрация колонии ИК-2 действительно одобрит желание заключённого отправить ходатайство об УДО в случае отсутствия грубых нарушений за последние четыре года, а суд будет обязан рассмотреть его и принять решение.

Напомним, Максим Петров работал фельдшером 5-й подстанции скорой помощи. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за серию убийств. Под предлогом оказания медицинской помощи мужчина попадал в квартиры пенсионеров и делал им уколы снотворного, после чего грабил.

Первое убийство «Доктор Смерть» совершил в 1999 году. Тогда пенсионер был без сознания после инъекции, но домой вернулась его дочь и застала Петрова на месте преступления. Фельдшер ударил женщину отвёрткой, а пациента задушил. После этого он решил использовать смертельные инъекции наркотиков и поджигать дома. Так он полностью заметал следы.

Задержали убийцу в собственной квартире на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 17 января 2000 года. Дома у него нашли краденные вещи. Всего он совершил 46 грабежей и 11 доказанных убийств.

Суд приговорил его к пожизненному заключению свободы с отбыванием в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Так он находится до сих пор. После 25 лет заключения с момента взятия под стражу «Доктор Смерть» сможет подать прошение об УДО.

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ФСБ предотвратила теракт в одном из административных зданий в Москве
28 марта 2025, 10:14

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из административных зданий Москвы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержан ранее судимый мужчина. Он сообщил, что в феврале этого года был завербован украинскими спецслужбами.

По заданию куратора злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в одном из административных зданий в столице. Фигурант признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#сотрудники
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#москва
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В Абакане подожгли офис Народного фронта
28 марта 2025, 09:51

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

Уголовное дело по факту поджога офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане возбуждено полицией Хакасии. Об этом сообщили в МВД республики.
Двое неизвестных подожгли офис регионального отделения движения. По данным ведомства, половина помещения выгорела практически полностью за 15 минут.

После тушения специалисты нашли остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь. Личности преступников устанавливаются. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

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#поджог
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Выяснились новые детали дела о поджоге 22 машин в Приморье: мотив и наказание поджигателей
Авто на парковке в Приморье подожгли для устрашения должника, трех виновных арестовали
28 марта 2025, 06:35

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

22 автомобиля сгорели на стоянке во Владивостоке в результате поджога, целью которого, как выяснилось, было запугивание должника. По данным прокуратуры Приморского края, все трое обвиняемых, включая «заказчика» пожара, заключены под стражу.
Мотив оказался следующим: преступник решил помочь знакомому вернуть долг, наняв двух исполнителей, которые подожгли машину должника.

«Я осознавал, что пламя может перекинуться на другие автомобили», — сказал исполнитель, признав вину в полном объеме.
Поджигателя заключили под стражу на 1 месяц 26 суток.

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Уточняется, что оба исполнителя (поджигатель и его подельник) согласились на преступление в обмен на наркотики, не получая денежного вознаграждения.

При задержании один из исполнителей передвигался с костылем и тростью из-за обострения неврологического заболевания. Однако, по информации источника в силовых структурах, во время поджога он не имел проблем с передвижением.

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Спасатели прибыли на место схода лавины на Колыме эвакуировать пострадавших

Стало известно о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий
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#автомобили
#заболевания
#машины
#поджог
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Спасатели прибыли на место схода лавины на Колыме эвакуировать пострадавших
28 марта 2025, 06:17

Фото: iStock/Chalabala

На месте схода лавины в Магаданской области спасатели МЧС начали эвакуацию пострадавших. По данным правительства региона, в результате ЧП погибли четыре участника туристического похода «Горного клуба МГУ», еще двое найдены живыми.
«Готовится эвакуация пострадавших. На место скоро прибудут два снегохода из п. Синегорье и один из п. Дебин», — уточняется в сообщении Telegram-канала «Правительство Магаданской области».
Из-за сложных погодных условий эвакуацию решили проводить без привлечения вертолета. Ранее уже сообщалось, что спасатели МЧС не смогли оперативно добраться к месту ЧП попавших под лавину туристов на Колыме на вертолете, поэтому выдвинулись на помощь попавшим в ЧП своим ходом.

Причина была та же: сложные погодные условия.

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