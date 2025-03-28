«Думали теракт»: мощное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Жертвы, видео разрушений, обстановка сейчас

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Сегодня в полдень райская столица Таиланда пережила мощный природный катаклизм. Землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в соседней Мьянме, разрушило сразу несколько высотных зданий. Под завалами находятся люди. Подробности – в материале «Радио 1».
Землетрясение в Таиланде: что известноВсе произошло в считанные секунды. Около 12:50 по местному времени земля под Бангкоком задрожала. Немецкий центр геоисследований GFZ сообщил, что толчки силой 7,7 балла возникли в Мьянме, в 50 километрах от города Монива, на глубине всего 10 километров. Это было неглубокое, но мощное движение, волны которого достигли Таиланда.
Бангкок, население которого превышает 17 миллионов человек, в одно мгновение стал похож на сцену из фильма о катастрофах. Высотные здания начали колебаться, а вода из бассейнов хлынула на улицы. Жители и туристы, не успев прийти в себя, бросились прочь из зданий, оставляя позади всё, что не успели захватить. Эвакуация прошла стремительно. Отели, где размещались туристы, опустели за считанные минуты.
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб: видеоНа камеры очевидцев попало обрушение строящегося здания. Местные жители сообщают, что в районе Кхлонг Тан, где возводилась новая высотка, конструкции не выдержали землетрясения. Железобетонные балки трещали, как сухие ветки, и в итоге рухнули, подняв облако пыли.
Жертвы землетрясения в ТаиландеНе менее 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкоке. На месте происшествия развернута спасательная операция. Информации о погибших в настоящее время нет.
Обстановка в Таиланде сейчасАэропорты Таиланда временно приостановили прием и отправку рейсов. В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения после землетрясения. Решение об этом приняла премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават. Также в Бангкоке не работает метро, на дорогах образовались пробки.
Что говорят очевидцы землетрясения в ТаиландеВ беседе с RT россиянка, находящаяся в данный момент в столице Таиланда, сообщила, что все ждут повторного толчка: «Все на улице, нас не пускают внутрь, обещают вторую волну». Предварительные данные указывают, что магнитуда землетрясения в Бангкоке составила 7,4, в то время как в Мьянме она оценена в 7,7 (здесь уже произошел афтершок силой 6,4 балла).
«Я уже сталкивалась в Турции, когда была трагедия, но я жила далеко от эпицентра, и нас слегка качало. В этот раз прямо сильный, громкий треск, на этаже прорвало трубу. Шум — как доски ломаются», — рассказала туристка.Со слов одной из очевидиц, она бежала с 12-го этажа по аварийной лестнице в купальнике. Говорит, здание сверху рушилось, летели камни, ощущалась сильная тряска. Девушка подумала, что это теракт.
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