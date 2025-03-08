Землетрясение магнитудой 6–7 произошло на севере Армении близ Спитака

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Землетрясение, чья магнитуда составляет 6-7, произошло в северной части Армении в шести километрах от Спитака Лорийской области республики. Об этом проинформировали в спасательной службе МВД.
«Сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 6–7 баллов», — сказано в сообщении ведомства.Специалисты уточнили, что сейсмическую активность под землей зафиксировали в 09:26 (08:26 по Москве).
По информации министерства, толчки ощутили также в Тавушской и Ширакской областях на 4-6, а в Арагацотнской, Гегаркуникской и Котайкской — на 2-4. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
В середине февраля сообщалось о землетрясении в Алтайском крае, чья магнитуда составила 6,4.
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Никита Кротов