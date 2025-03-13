«Душил голыми руками и выбрасывал»: в российском регионе задержали живодера

Дмитрий Виноградов обвиняется в неосторожном убийстве своих четверых детей. Вопрос в том, отравил ли он их дихлофосом, который сам распылил. В эфире программы «Пусть говорят» Дмитрий пройдет проверку на детекторе лжи. В прошлый раз это испытание проходила его жена, и тогда полиграф раскрыл самые сокровенные тайны семьи. Кто на самом деле стоит за гибелью несовершеннолетних расскажет «Радио 1».