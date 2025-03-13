«Душил голыми руками и выбрасывал»: в российском регионе задержали живодера

Фото: istockphoto/Alexander Kuzmin
В Таштаголе полицейские задержали 41-летнего мужчину, который задушил двух щенков и выбросил в мусорный контейнер, и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает кемеровское ГУ МВД России. Мужчина, как отмечается, подобрал с улицы беременную собаку, которая у него дома ощенилась.
«Накануне, распивая со знакомым спиртные напитки, злоумышленник решил, что щенята ему надоели, задушил двух щенков и выбросил в мусорный контейнер. Полицейские изъяли трупы животных. Оставшихся пятерых щенков забрала сестра злоумышленника, а взрослая собака убежала от него на улицу», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.Тем временем столичные спасатели вызволили из западни собаку, которая упала в Москву-реку, а после угодила в коллектор. Как сообщает АГН «Москва», животное вернули хозяйке.
«Уточняется, что собаку доставили на станцию, отогрели и передали хозяйке. В департаменте рекомендуют не спускать питомцев с поводка во время прогулки вблизи водоемов», — пишет агентство.Читайте также:
В Челябинской области ребенок умер от передозировки наркотиков, которые ему колола мать
Появилось видео задержания россиянина, отправлявшего посылки с бомбами
В реке Сетунь на юго-западе Москвы нашли труп мужчины
Данил Пономарев